В Білорусі до 10 років колонії засудили лауреата Нобелівської премії

В Білорусі винесли вирок у "справі "Весни". Лауреата Нобелівської премії Алеся Біляцького засудили до 10 років позбавлення волі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Zerkalo.io.
Суддя визнав усіх фігурантів справи винними й призначив:
Наразі вирок не набув чинності й може бути оскаржений.
Зазначається, що 5 січня розпочався розгляд кримінальної справи проти представників правозахисного центру "Весна". Фігурантів справи, які не визнали провину за жодною зі статей, звинувачують у у контрабанді, організації та підготовці дій, що грубо порушують громадський порядок.
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