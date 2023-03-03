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В Білорусі до 10 років колонії засудили лауреата Нобелівської премії

Фото: Алесь Біляцький, лауреат Нобелівської премії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Білорусі винесли вирок у "справі "Весни". Лауреата Нобелівської премії Алеся Біляцького засудили до 10 років позбавлення волі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Zerkalo.io.

Суддя визнав усіх фігурантів справи винними й призначив:

  • Алесю Біляцькому позбавлення волі строком на 10 років;
  • Володимиру Лабковичу - 7 років;
  • Валентині Стефанович - 9 років.
  • Дмитру Соловйову, який перебуває за кордоном - 8 років.

Наразі вирок не набув чинності й може бути оскаржений.

Зазначається, що 5 січня розпочався розгляд кримінальної справи проти представників правозахисного центру "Весна". Фігурантів справи, які не визнали провину за жодною зі статей, звинувачують у у контрабанді, організації та підготовці дій, що грубо порушують громадський порядок.

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Білорусь