В Беларуси к 10 годам колонии приговорили лауреата Нобелевской премии

В Беларуси вынесли приговор по "делу "Весны". Лауреата Нобелевской премии Алеся Беляцкого приговорили к 10 годам лишения свободы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Zerkalo.io.
Судья признал всех фигурантов дела виновными и назначил:
В настоящее время приговор не вступил в силу и может быть обжалован.
Отмечается, что 5 января началось рассмотрение уголовного дела против представителей правозащитного центра "Весна". Фигурантов дела, которые не признали вину ни по одной из статей, обвиняют в контрабанде, организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.
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