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В Беларуси к 10 годам колонии приговорили лауреата Нобелевской премии

Фото: Алесь Беляцкий, лауреат Нобелевской премии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Беларуси вынесли приговор по "делу "Весны". Лауреата Нобелевской премии Алеся Беляцкого приговорили к 10 годам лишения свободы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Zerkalo.io.

Судья признал всех фигурантов дела виновными и назначил:

  • Алесю Беляцкому лишение свободы сроком на 10 лет;
  • Владимиру Лабковичу - 7 лет;
  • Валентине Стефанович - 9 лет.
  • Дмитрию Соловьеву, который находится за границей - 8 лет.

В настоящее время приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Отмечается, что 5 января началось рассмотрение уголовного дела против представителей правозащитного центра "Весна". Фигурантов дела, которые не признали вину ни по одной из статей, обвиняют в контрабанде, организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

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