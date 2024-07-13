У Білорусь знову "залетів" російський дрон: "Гаюн" дізнався подробиці

Російський "шахед" знову залетів на територію Білорусі 13 липня, долетівши до Вітебська. Це вже другий подібний випадок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
"Цієї ночі (на 13 липня, - ред) Росія знову атакувала Україну дронами-камікадзе. Один із цих БПЛА, ймовірно, близько 3:00 ночі увійшов у повітряний простір Білорусі через білорусько-український кордон у Гомельській області", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають у моніторинговій групі, дрон знаходився на території Білорусі майже три години і, зважаючи на все, долетів аж до Вітебська.
"ВПС і війська ППО Білорусі о 5:00 підіймалися по тривозі на перехоплення. Вертоліт Мі-24 і винищувач Су-30 півтори години безуспішно патрулювали південний схід Вітебської області", - додають у "Гаюн", уточнюючи, що даних про збиття або падіння БПЛА не надходило.
Російські війська атакували Україну в ніч проти 13 липня п'ятьма дронами-камікадзе. ППО вдалося збити чотири з них. Крім того, ще один російський "шахед" вилетів з України у бік Білорусі, зокрема, у напрямку Гомельської області.
Нагадаємо, буквально 12 липня Білорусь також піднімала авіацію через російський безпілотник.
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