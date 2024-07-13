У Білорусь знову "залетів" російський дрон: "Гаюн" дізнався подробиці

"Цієї ночі (на 13 липня, - ред) Росія знову атакувала Україну дронами-камікадзе. Один із цих БПЛА, ймовірно, близько 3:00 ночі увійшов у повітряний простір Білорусі через білорусько-український кордон у Гомельській області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у моніторинговій групі, дрон знаходився на території Білорусі майже три години і, зважаючи на все, долетів аж до Вітебська.

"ВПС і війська ППО Білорусі о 5:00 підіймалися по тривозі на перехоплення. Вертоліт Мі-24 і винищувач Су-30 півтори години безуспішно патрулювали південний схід Вітебської області", - додають у "Гаюн", уточнюючи, що даних про збиття або падіння БПЛА не надходило.