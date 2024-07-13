UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Білорусь знову "залетів" російський дрон: "Гаюн" дізнався подробиці

Фото: "шахед" РФ залетів до Білорусі 13 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російський "шахед" знову залетів на територію Білорусі 13 липня, долетівши до Вітебська. Це вже другий подібний випадок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"Цієї ночі (на 13 липня, - ред) Росія знову атакувала Україну дронами-камікадзе. Один із цих БПЛА, ймовірно, близько 3:00 ночі увійшов у повітряний простір Білорусі через білорусько-український кордон у Гомельській області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у моніторинговій групі, дрон знаходився на території Білорусі майже три години і, зважаючи на все, долетів аж до Вітебська.

"ВПС і війська ППО Білорусі о 5:00 підіймалися по тривозі на перехоплення. Вертоліт Мі-24 і винищувач Су-30 півтори години безуспішно патрулювали південний схід Вітебської області", - додають у "Гаюн", уточнюючи, що даних про збиття або падіння БПЛА не надходило.

Дрони РФ у Білорусі

Російські війська атакували Україну в ніч проти 13 липня п'ятьма дронами-камікадзе. ППО вдалося збити чотири з них. Крім того, ще один російський "шахед" вилетів з України у бік Білорусі, зокрема, у напрямку Гомельської області.

Нагадаємо, буквально 12 липня Білорусь також піднімала авіацію через російський безпілотник.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілорусьППОВійна в УкраїніДрони