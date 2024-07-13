В Беларусь снова "залетел" российский дрон: "Гаюн" узнал подробности

Российский "шахед" снова залетел на территорию Беларуси 13 июля, долетев до Витебска. Это уже второй подобный случай.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
"Этой ночью (на 13 июля, - ред) Россия опять атаковала Украину дронами-камикадзе. Один из этих БПЛА, предположительно, около 3:00 ночи вошел в воздушное пространство Беларуси через беларусско-украинскую границу в Гомельской области", - говорится в сообщении.
Как отмечают в мониторинговой группе, дрон находился на территории Беларуси почти три часа и, судя по всему, долетел аж до Витебска.
"ВВС и войска ПВО Беларуси в 5:00 поднимались по тревоге на перехват. Вертолет Ми-24 и истребитель Су-30 полтора часа безуспешно патрулировали юго-восток Витебской области", - добавляют в "Гаюн", уточняя, что данных о сбитии или падении БПЛА не поступало.
Российские войска атаковали Украину в ночь на 13 июля пятью дронами-камикадзе. ПВО удалось сбить четыре из них. Кроме того, еще один российский "шахед" вылетел из Украины в сторону Беларуси, в частности, в направлении Гомельской области.
Напомним, буквально 12 июля Беларусь также поднимала авиацию из-за российского беспилотника.
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