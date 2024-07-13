В Беларусь снова "залетел" российский дрон: "Гаюн" узнал подробности

"Этой ночью (на 13 июля, - ред) Россия опять атаковала Украину дронами-камикадзе. Один из этих БПЛА, предположительно, около 3:00 ночи вошел в воздушное пространство Беларуси через беларусско-украинскую границу в Гомельской области", - говорится в сообщении.

Как отмечают в мониторинговой группе, дрон находился на территории Беларуси почти три часа и, судя по всему, долетел аж до Витебска.

"ВВС и войска ПВО Беларуси в 5:00 поднимались по тревоге на перехват. Вертолет Ми-24 и истребитель Су-30 полтора часа безуспешно патрулировали юго-восток Витебской области", - добавляют в "Гаюн", уточняя, что данных о сбитии или падении БПЛА не поступало.

