Білорусь знову продовжила спільні навчання з Росією

Сьогодні, 23 березня, Білорусь продовжила спільні навчання з Росією ще на десять днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
За даними моніторингової групи, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, адже, за її даними, 25-26 березня стануть вихідними для деяких полігонів, інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви, зокрема:
Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на цей час має такий вигляд:
Фото: Білорусь продовжила спільні навчання з РФ (t.me/Hajun_BY)
Загальна кількість продовжень склала 48 тижнів. "Гаюн" заявляє, що ЗС Білорусі покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.
Нагадаємо, в Білорусі очікують перекидання нових груп росіян.
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