Білорусь знову продовжила спільні навчання з Росією

За даними моніторингової групи, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, адже, за її даними, 25-26 березня стануть вихідними для деяких полігонів, інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви, зокрема:

Осиповичський;

Доманово;

Лепельський;

Обуз-Лісновський.

Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на цей час має такий вигляд:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" до 31.03;

полігон "Гозький" 6 омбр. до 31.03;

полігон "Брестський" 38 одшбр. до 01.04;

полігон "Осиповичський" 51 абр. до 02.04;

212-й авіаційний полігон "Німан" до 31.03;

230 Загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" до 03.04;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" до 02.04;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. до 02.04.

Фото: Білорусь продовжила спільні навчання з РФ (t.me/Hajun_BY)

Загальна кількість продовжень склала 48 тижнів. "Гаюн" заявляє, що ЗС Білорусі покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.

Нагадаємо, в Білорусі очікують перекидання нових груп росіян.

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