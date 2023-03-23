Беларусь снова продлила совместные учения с Россией

По данным мониторинговой группы, об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, ведь, по ее данным, 25-26 марта станут выходными для некоторых полигонов, другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва.

Осиповичский;

Доманово;

Лепельский;

Обуз-Лесновский.

В общем, продолжение учений на белорусских полигонах в настоящее время выглядит так:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" до 31.03;

полигон "Гожский" 6 омбр. до 31.03;

полигон "Брестский" 38 едшбр. до 01.04;

полигон "Осиповичский" 51 абр. до 02.04;

212-й авиационный полигон "Неман" до 31.03;

230 Общевоенный полигон "Обуз-Лесновский" до 03.04;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" до 02.04;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. до 02.04.

Фото: Беларусь продолжила совместные учения с РФ (t.me/Hajun_BY)

Общее количество продлений составило 48 недель. "Гаюн" заявляет, что ВС Беларуси улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему они не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта.

Напомним, в Беларуси ожидают опрокидывание новых групп россиян.

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