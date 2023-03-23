RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Беларусь снова продлила совместные учения с Россией

Фото: обучение РФ в Беларуси продолжено (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 23 марта, Беларусь продлила совместные учения с Россией еще на десять дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн" .

По данным мониторинговой группы, об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, ведь, по ее данным, 25-26 марта станут выходными для некоторых полигонов, другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва.

  • Осиповичский;
  • Доманово;
  • Лепельский;
  • Обуз-Лесновский.

В общем, продолжение учений на белорусских полигонах в настоящее время выглядит так:

  • 227 общевойсковой полигон "Борисовский" до 31.03;
  • полигон "Гожский" 6 омбр. до 31.03;
  • полигон "Брестский" 38 едшбр. до 01.04;
  • полигон "Осиповичский" 51 абр. до 02.04;
  • 212-й авиационный полигон "Неман" до 31.03;
  • 230 Общевоенный полигон "Обуз-Лесновский" до 03.04;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" до 02.04;
  • Полигон "Лепельский" 19 омбр. до 02.04.

Фото: Беларусь продолжила совместные учения с РФ (t.me/Hajun_BY)

Общее количество продлений составило 48 недель. "Гаюн" заявляет, что ВС Беларуси улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему они не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта.

Напомним, в Беларуси ожидают опрокидывание новых групп россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусьокупантиВойна России против Украины