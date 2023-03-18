"Тренувальний табір" не згортають. В Білорусі очікують перекидання нових груп росіян

Росія не збирається згортати "тренувальний табір" на одному з полігонів в Білорусі. Оскільки після перекидання вже навчених військових, РФ підтягне на білоруську територію нові групи мобілізованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Зокрема, йдеться про полігон "Обуз-Леснівський", де було проведено ротацію та виведення частини російського контингенту з Білорусі.

"Варто зазначити, що попри зменшення кількості російських військових на полігоні, імовірно, порожні намети для проживання особового складу поки не були демонтовані. Це означає, що ЗС РФ не збираються згортати свій "тренувальний табір" на полігоні, і варто очікувати перекидання в РБ нових груп військових для навчання", - стверджують спостерігачі.

Нагадаємо, що російське командування в черговий раз продовжило термін навчань в Білорусі і цього разу до 27 березня.

Додамо, нещодавно Росія відправила у Білорусь нові підрозділи своїх військ, а також ешелони з технікою.

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