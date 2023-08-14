Білорусь збільшує кількість станцій РЕБ на кордоні з Україною, - ЦНС

Білорусь збільшує кількість станцій радіоелектронної боротьби на кордоні з Україною для протидії безпілотникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Як повідомляється, прикордонні війська Білорусі закупили у Росії та почали облаштовувати кордон системами спостереження типу Муром-П та Муром-М, а також станціями РЕБ.

За інформацією місцевого підпілля, для тренувань та інструктажу до Білорусі прибули фахівці зі Збройних сил РФ та від виробників обладнання. Основною метою є навчити білоруських військових протидіяти БПЛА.

"Атаки дронів" у Білорусі

Нещодавно у Білорусі поскаржилися на "атаки" дронів і спроби "прориву" на об'єкти, що охороняються.

"За минулі два тижні військовослужбовцями Збройних Сил припинено спроби проникнення на території та об'єкти, що охороняються. Також затримано оператора БПЛА, який здійснив спробу запуску літального апарату над територією однієї з військових частин", - йдеться в повідомленні Міноборони Білорусі.

Білоруські військові стверджують, що засоби РЕБ припинили відразу "кілька спроб польотів літальних апаратів над територією, що охороняється".

Окрім того, 10 серпня у Білорусі сталася пожежа на Мозирському нафтопереробному заводі (НПЗ). Вона сталася буквально через тиждень після того, як Служба безпеки України попереджала про теракт, що готується на Мозирському НПЗ.