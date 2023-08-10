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У Білорусі сталася пожежа на Мозирському НПЗ (відео)

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Білорусь, Четвер 10 серпня 2023 14:57
У Білорусі сталася пожежа на Мозирському НПЗ (відео) Фото: пожежа на Мозирському НПЗ сталася 10 серпня (кріншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

На Мозирському нафтопереробному заводі (НПЗ) у Білорусі сталася пожежа у четвер, 10 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МНС Білорусі.

Так, за даними відомства, рятувальники ліквідували факельне горіння із засувки установки з виробництва бензину на території ВАТ "Мозирський НПЗ" у м. Мозирі Гомельської області.

"Постраждалих немає. Причина загоряння встановлюється", – уточнили у білоруському відомстві МНС.

Мозирський НПЗ

Є одним із двох білоруських нафтопереробних підприємств. Завод розташований у промисловій зоні Мозиря за 15 км на південь від міста. У жовтні 2022 року Мозирський НПЗ потрапив під санкції України.

Зазначимо, що буквально 4 серпня Служба безпеки України повідомляла, що Росія хоче використати ПВК "Вагнера" для залучення Білорусі до повномасштабної війни проти України. Для цього вже готується теракт на Мозирському НПЗ.

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Білорусь НПЗ Пожежа
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