У Білорусі заявили про "атаки" дронів, що почастішали за останні два тижні

У Білорусі поскаржилися на "атаки" дронів і спроби "прориву" на об'єкти, що охороняються, в останні два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі .

"За минулі два тижні військовослужбовцями Збройних Сил припинено спроби проникнення на території і об'єкти, що охороняються", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як уточнили у Міноборони Білорусі, затриманих передано органам охорони правопорядку.

"Також затримано оператора БПЛА, який здійснив спробу запуску літального апарату над територією однієї з військових частин", - зазначають у відомстві.

Білоруські військові стверджують, що засоби РЕБ припинили відразу "кілька спроб польотів літальних апаратів над територією, що охороняється".