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Беларусь увеличивает количество станций РЭБ на границе с Украиной, - ЦНС

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Беларусь, Понедельник 14 августа 2023 15:30
Беларусь увеличивает количество станций РЭБ на границе с Украиной, - ЦНС Фото: Беларусь увеличивает количество станций РЭС на границе с Украиной (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Беларусь увеличивает количество станций радиоэлектронной борьбы на границе с Украиной для противодействия беспилотникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как сообщается, пограничные войска Беларуси закупили у России и начали обустраивать границу системами наблюдения типа Муром-П и Муром-М, а также станциями РЭБ.

По информации местного подполья, для тренировок и инструктажа в Беларусь прибыли специалисты по Вооруженным силам РФ и от производителей оборудования. Основной целью является научить белорусских военных противодействовать БПЛА.

"Атаки дронов" в Беларуси

Недавно в Беларуси пожаловались на "атаки" дронов и попытки "прорыва" на охраняемые объекты.

"За прошедшие две недели военнослужащими Вооруженных Сил пресечены попытки проникновения на территории и охраняемые объекты. Также задержан оператор БПЛА, который осуществил попытку запуска летательного аппарата над территорией одной из воинских частей", - говорится в сообщении Минобороны Беларуси.

Белорусские военные утверждают, что средства РЭБ пресекли сразу "несколько попыток полетов летательных аппаратов над охраняемой территорией".

Кроме того, 10 августа в Беларуси произошел пожар на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Она произошла буквально через неделю после того, как Служба безопасности Украины предупреждала о готовящемся теракте на Мозырском НПЗ.

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