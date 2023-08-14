Беларусь увеличивает количество станций РЭБ на границе с Украиной, - ЦНС

Беларусь увеличивает количество станций радиоэлектронной борьбы на границе с Украиной для противодействия беспилотникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Как сообщается, пограничные войска Беларуси закупили у России и начали обустраивать границу системами наблюдения типа Муром-П и Муром-М, а также станциями РЭБ.

По информации местного подполья, для тренировок и инструктажа в Беларусь прибыли специалисты по Вооруженным силам РФ и от производителей оборудования. Основной целью является научить белорусских военных противодействовать БПЛА.

"Атаки дронов" в Беларуси

Недавно в Беларуси пожаловались на "атаки" дронов и попытки "прорыва" на охраняемые объекты.

"За прошедшие две недели военнослужащими Вооруженных Сил пресечены попытки проникновения на территории и охраняемые объекты. Также задержан оператор БПЛА, который осуществил попытку запуска летательного аппарата над территорией одной из воинских частей", - говорится в сообщении Минобороны Беларуси.

Белорусские военные утверждают, что средства РЭБ пресекли сразу "несколько попыток полетов летательных аппаратов над охраняемой территорией".

Кроме того, 10 августа в Беларуси произошел пожар на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Она произошла буквально через неделю после того, как Служба безопасности Украины предупреждала о готовящемся теракте на Мозырском НПЗ.