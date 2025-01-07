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Білорусь збільшила військову присутність біля кордону з Україною, - "Гаюн"

Ілюстративне фото: Білорусь збільшила військову присутність біля кордону з Україною (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 7 січня, стало відомо, що Білорусь нарощує військову присутність у прикордонні з Україною. Туди було перекинуто додаткові війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

За даними "Гаюна", Білорусь наростила військову присутність в українському прикордонні. Підрозділи Сухопутних військ Збройних сил Білорусі було перекинуто в Столинський, Лельчицький, Мозирський і Гомельський райони.

Також відомо, що наприкінці грудня з Росії до Білорусі прилітав військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ.

Ситуація у Білорусі

Раніше ми писали про те, що Лукашенко звинуватив Україну у порушенні повітряного простору Білорусі, заявивши, що нібито українські дрони залетіли до Білорусі і їх знищила ППО.

Пізніше він наказав відправити у прикордонні Гомельську та Мозирську області війська та техніку - РСЗВ "Полонез" та ракетні комплекси "Іскандер".

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