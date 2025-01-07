Білорусь збільшила військову присутність біля кордону з Україною, - "Гаюн"

Пізніше він наказав відправити у прикордонні Гомельську та Мозирську області війська та техніку - РСЗВ "Полонез" та ракетні комплекси "Іскандер".

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