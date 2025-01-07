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Беларусь увеличила военное присутствие у границы с Украиной, - "Гаюн"

Иллюстративное фото: Беларусь увеличила военное присутствие у границы с Украиной (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 7 января, стало известно, что Беларусь наращивает военное присутствие в приграничье с Украиной. Туда были переброшены дополнительные войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Беларуски Гаюн".

По данным "Гаюна", Беларусь нарастила военное присутствие в украинском приграничье. Подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Беларуси были переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы.

Также известно, что в конце декабря из России в Беларусь прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ.

Ситуация в Беларуси

Ранее мы писали о том, что Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства Беларуси, заявив, что якобы украинские дроны залетели в Беларусь и их уничтожила ПВО.

Позже он приказал отправить в приграничные Гомельскую и Мозырскую области войска и технику - РСЗО "Полонез" и ракетные комплексы "Искандер".

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