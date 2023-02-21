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Білорусь заявила про перехід до "адекватного реагування" на "провокації" з боку України

Фото: Білорусь заявила про перехід до "адекватного реагування" на "провокації" з боку Україна (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Білорусі заявили про перехід до "адекватного реагування" й "максимально стриману реакцію" на нібито провокації на кордоні з Україною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Zerkalo.io.

За словами помічника міністра оборони з питань міжнародного військового співробітництва полковник Валерія Ревенко, наразі на кордоні Білорусі та України залишається високий ризик виникнення збройних провокацій, які здатні "перерости в прикордонні інциденти".

"При цьому якщо раніше провокації нами лише фіксувалися, то тепер ми перейшли до заходів адекватного реагування на них. Підкреслю, що ця реакція максимально стримана. Ми розуміємо, що від нашої витримки залежить, чи залишиться збройний конфлікт в Україні в поточних рамках або стане більш масштабним", - додав Ревенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами представника ГУР МО Андрія Черняка, Росія продовжує тиснути на Білорусь, однак найближчими тижнями ризику відкритого вторгнення немає.

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