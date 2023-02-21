Беларусь заявила о переходе к "адекватному реагированию" на "провокации" со стороны Украины

В Беларуси заявили о переходе к "адекватному реагированию" и "максимально сдержанной реакции" на якобы провокации на границе с Украиной.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Zerkalo.io.
По словам помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерия Ревенко, сейчас на границе Беларуси и Украины остается высокий риск возникновения вооруженных провокаций, способных "перерасти в пограничные инциденты".
"При этом если раньше провокации нами только фиксировались, то теперь мы перешли к мерам адекватного реагирования на них. Подчеркну, что эта реакция максимально сдержана. Мы понимаем, что от нашей выдержки зависит, останется ли вооруженный конфликт в Украине в текущих рамках или станет ли больше масштабным", - добавил Ревенко.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам представителя ГУР МО Андрея Черняка, Россия продолжает давить на Беларусь, однако в ближайшие недели риска открытого вторжения нет.
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