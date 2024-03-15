Білорусь ввела санкції проти Литви через "недружні дії"

На початку березня Литва закрила два прикордонні пункти на кордоні з Білоруссю – Лаворішкес та Райгардс. Рішення було спрямоване на забезпечення національної безпеки, запобігання контрабанди та дотримання міжнародних санкцій.

Білорусь забороняє переміщення через білорусько-литовський кордон низки товарів незалежно від країни їхнього походження. Міністерство закордонних справ Білорусі сподівається, що санкції "негативно позначаться на роботі численних литовських логістичних операторів та призведуть до втрати доходів".

"Що стосується можливих претензій представників литовського бізнесу, то їх слід адресувати власній владі, яка ухвалює рішення, що суперечать національним інтересам", - підкреслили в МЗС.

Анонсовано аналогічні санкції і проти Латвії, яка в цьому році ввела ембарго на імпорт білоруських продовольчих товарів.