Беларусь ввела санкции против Литвы из-за "недружественных действий"

В начале марта Литва закрыла два пограничных пункта на границе с Беларусью – Лаворишкес и Райгардс. Решение было направлено на обеспечение национальной безопасности, предотвращение контрабанды и соблюдение международных санкций.

Беларусь запрещает перемещение через белорусско-литовскую границу ряда товаров независимо от страны их происхождения. Министерство иностранных дел Беларуси надеется, что санкции "негативно скажутся на работе многочисленных литовских логистических операторов и приведут к потере доходов".

"Что касается возможных претензий представителей литовского бизнеса, то их следует адресовать собственным властям, которые принимают решения, противоречащие национальным интересам", - подчеркнули в МИД.

Анонсированы аналогичные санкции и против Латвии, которая в этом году ввела эмбарго на импорт белорусских продовольственных товаров.