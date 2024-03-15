RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Беларусь ввела санкции против Литвы из-за "недружественных действий"

Фото: Беларусь ввела санкции против Литвы из-за "недружественных действий" (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Совет Министров Беларуси принял решение о запрете импорта из Литвы различных товаров, в том числе пищевых продуктов, алкоголя, стройматериалов, бытовой техники и одежды из-за закрытия Литвой двух пограничных пунктов пропуска 1 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство Белоруссии "БелТа".

В начале марта Литва закрыла два пограничных пункта на границе с Беларусью – Лаворишкес и Райгардс. Решение было направлено на обеспечение национальной безопасности, предотвращение контрабанды и соблюдение международных санкций.

Беларусь запрещает перемещение через белорусско-литовскую границу ряда товаров независимо от страны их происхождения. Министерство иностранных дел Беларуси надеется, что санкции "негативно скажутся на работе многочисленных литовских логистических операторов и приведут к потере доходов".

"Что касается возможных претензий представителей литовского бизнеса, то их следует адресовать собственным властям, которые принимают решения, противоречащие национальным интересам", - подчеркнули в МИД.

Анонсированы аналогичные санкции и против Латвии, которая в этом году ввела эмбарго на импорт белорусских продовольственных товаров.

Напомним, Беларусь опрокинула технику и военных на границу с Литвой . Так, в ночь на 14 марта Беларусь перевела эшелон с военной техникой и военнослужащими, состав которого насчитывал 46 вагонов, в Ошмянский район, граничащий с Литвой. "Подразделения 19-й механизированной бригады были переведены в Ошмянский район", - сообщили местные СМИ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьЛитваМинск