Беларусь ввела санкции против Литвы из-за "недружественных действий"

Совет Министров Беларуси принял решение о запрете импорта из Литвы различных товаров, в том числе пищевых продуктов, алкоголя, стройматериалов, бытовой техники и одежды из-за закрытия Литвой двух пограничных пунктов пропуска 1 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство Белоруссии "БелТа".
В начале марта Литва закрыла два пограничных пункта на границе с Беларусью – Лаворишкес и Райгардс. Решение было направлено на обеспечение национальной безопасности, предотвращение контрабанды и соблюдение международных санкций.
Беларусь запрещает перемещение через белорусско-литовскую границу ряда товаров независимо от страны их происхождения. Министерство иностранных дел Беларуси надеется, что санкции "негативно скажутся на работе многочисленных литовских логистических операторов и приведут к потере доходов".
"Что касается возможных претензий представителей литовского бизнеса, то их следует адресовать собственным властям, которые принимают решения, противоречащие национальным интересам", - подчеркнули в МИД.
Анонсированы аналогичные санкции и против Латвии, которая в этом году ввела эмбарго на импорт белорусских продовольственных товаров.
Напомним, Беларусь опрокинула технику и военных на границу с Литвой . Так, в ночь на 14 марта Беларусь перевела эшелон с военной техникой и военнослужащими, состав которого насчитывал 46 вагонов, в Ошмянский район, граничащий с Литвой. "Подразделения 19-й механизированной бригады были переведены в Ошмянский район", - сообщили местные СМИ.
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