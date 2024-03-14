Білорусь перекинула техніку та військових на кордон з Литвою: "Гаюн" дізнався подробиці

У ніч на 14 березня Білорусь перекинула ешелон з технікою та військовими у складі 46 вагонів в Ошмянський район. Він межує з Литвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн", belzhd_live.

"Підрозділи 19-ї механізованої бригади (1-й окремий механізований батальйон, в/год 14398; 4-й окремий танковий батальйон, в/ч 22092) були перекинуті до Ошмянського району (межує з Литвою)", - йдеться у повідомленні "Гаюна".

За інформацією belzhd_live, ешелон із технікою військових прибув на станцію Ошмяни сьогодні вночі.

Зокрема, кількість техніки, що прибула, відповідає неповному механізованому батальйону, посиленому танковою ротою. Як зазначається, йдеться про 46 вагонів, а саме:

4 пасажирські вагони (з особовим складом ЗС РБ);

3 критих вагона (зі спорядженням та боєприпасами);

39 вагонів-платформ: 12 платформ з БМП-2 (всього 24 од. техніки), 9 платформ з танками Т-72Б (9 од.), 3 платформи з інженерною військовою технікою, 15 платформ з автомобільною технікою (всього 30 од.).

Як додає "Гаюн", перекидання підрозділів 19-ї механізованої бригади до кордону здійснювалося в кілька етапів:

11 березня на станції Заслоново було сформовано перший ешелон з технікою 1-го окремого механізованого батальйону. 12 березня ешелон було помічено в Орші.

13 березня зі станції Заслоново вирушив другий ешелон - вже з технікою 4-го окремого танкового батальйону.

13 березня два вказані ешелони об'єднали в один, і далі направили на станцію Ошмяни.

Ситуація у Білорусі

11 березня в Білорусі оголосили перевірку бойової готовності. Військові не виключали, що в її рамках можливе навіть обмеження руху цивільного транспорту. Зазначимо, що Білорусь не вперше здійснює перевірку бойової готовності армії. При цьому у попередніх випадках не вводилося обмеження щодо руху цивільного транспорту.

Нагадаємо, Литва в ніч на 1 березня закрила ще два пропускні пункти на кордоні з Білоруссю - Лаворишський та Райгардський. У країні залишаються діяти лише пропускні пункти у М'ядинінкай та Шальчинінкай. Крім того, наприкінці 2023 року Литва затримала осіб, які шпигунили на користь Білорусі.

Для довідки

Ошмянський район - адміністративна одиниця на північному сході Гродненської області Білорусі, що межує з Литвою. Адміністративний центр - місто Ошмяни.

Білорусь перекинула техніку та військових на кордон з Литвою 14 березня (wikipedia.org)