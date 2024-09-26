У Білорусь вночі залетіли чотири "Шахеди", один із них прибув із Росії

Нічна атака на Україну

Цієї ночі російські окупанти знову атакували Київ, де спрацювала ППО, і було чути вибухи. Уламки збитих дронів впали у столиці, внаслідок чого у Печерському районі пошкоджено житловий будинок та газову трубу.

Івано-Франківськ також зазнав атак, що призвело до пошкодження об'єкта критичної інфраструктури, через що в частині міста відключилася електрика.

У Миколаївській області було завдано удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. На Одещині внаслідок комбінованої атаки загинула 62-річна жінка. Були пошкоджені будівлі та автомобілі.

У ніч на 26 вересня Росія випустила по Україні шість ракет різних типів і 78 дронів-камікадзе. Більшість ворожих цілей було знищено силами ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.