Білорусь вкотре продовжила спільні з РФ військові навчання
Білорусь вкотре продовжила спільні з Росією військові навчання на своїх полігонах. Вони триватимуть щонайменше до 3 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
Зазначається, що військові навчання тривають на 8 полігонах.
Полігони, на яких проходять навчання білоруської та російської армій:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 02.09;
- полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 01.09;
- полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 02.09;
- полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 01.09;
- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 01.09;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 03.09;
- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 03.09;
- полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 02.09.
Білорусько-російські навчання стартували після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну - 29 квітня 2022 року. Вони триватимуть вже 70 тижнів.
Білорусь допомагає Росії у війні
Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України. У лютому 2022 року з білоруської територію в Україну заходила російська техніка.
Крім того, Росія заявила, що розмістить у Білорусі свою ядерну зброю. Очільник білоруського режиму Олександр Лукашенко вже встиг використати російську "ядерку" для погроз.
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