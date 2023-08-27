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Беларусь еще раз продлила совместные с РФ военные учения

Минск, Воскресенье 27 августа 2023 13:14
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Беларусь еще раз продлила совместные с РФ военные учения Фото: Беларусь снова продлила военные учения с РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Беларусь еще раз продлила совместные с Россией военные учения на своих полигонах. Они продлятся по меньшей мере до 3 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что военные учения продолжаются на 8 полигонах.

Полигоны, на которых проходят учения белорусской и российской армий:

  • 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 02.09;
  • полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 01.09;
  • полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 02.09;
  • полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 01.09;
  • 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 01.09;
  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 03.09;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 03.09;
  • полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 02.09.

Белорусско-российские учения стартовали после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину - 29 апреля 2022 года. Они продлятся уже 70 недель.

Беларусь еще раз продлила совместные с РФ военные учения

Беларусь помогает России в войне

Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника.

Кроме того, Россия заявила, что разместит в Белоруссии свое ядерное оружие. Глава белорусского режима Александр Лукашенко уже успел использовать российскую "ядерку" для угроз.

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