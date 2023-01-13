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Білорусь привела в готовність підрозділи артилеристів

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П'ятниця 13 січня 2023 09:50
Білорусь привела в готовність підрозділи артилеристів Фото: Білорусь привела в готовність підрозділи артилеристів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Білорусь привела в готовність підрозділи артилеристів у рамках бойового злагодження спільного з РФ угруповання військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Білорусі.

За даними білоруського відомства, артилеристи готові до виконання "завдань за призначенням".

"Сьогодні в рамках проведення спільних заходів бойового злагодження регіонального угруповання військ (сил) Білорусі та Росії, артилерійські підрозділи 11-ї окремої механізованої бригади наводяться в готовність до виконання завдань за призначенням", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Білорусі заявило про так зване "нарощування" протиповітряної оборони спільно з російськими окупантами. Там прозвітували, що зенітники вже заступили на бойове чергування.

Також ми писали, що у Білорусі знову продовжили спільні з армією РФ навчання. Вони триватимуть щонайменше до 16 січня.

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