Беларусь стянула войска к Сувалкскому коридору: что известно
В Беларуси начались четырехдневные военные учения вблизи границ с Польшей и Литвой. Маневры проходят на нескольких полигонах, в частности недалеко от стратегически важного Сувалкского коридора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
Учения в Беларуси продлятся с 15 по 18 сентября. К ним привлекли подразделения Западного оперативного командования, в том числе механизированные и танковые батальоны.
По данным белорусского Минобороны, военные отрабатывают охрану границы, противодействие диверсионным группам, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
Где проходят обучение
Практические действия войск происходят на полигоне Гожа в Гродненской области, непосредственно у границы с Литвой. Также военные занимаются на Брестском и Ружанском полигонах, которые расположены примерно в 15 и 60 км от польской границы соответственно.
Часть маневров происходит вблизи Сувалкского коридора – участка польско-литовской границы, имеющей стратегическое значение для НАТО.
Коридор протяженностью около 104 км является единственным сухопутным сообщением стран Балтии с другой территорией НАТО. Он расположен между Беларусью и российской Калининградской областью.
В Минске называют учения оборонными
Белорусское Минобороны заявило, что учения носят "исключительно оборонительный" характер.
В ведомстве также утверждают, что количество военнослужащих и техники не превышает порогов, предусмотренных Венским документом 2011 года, при которых необходимо предварительное уведомление других государств. В то же время точное количество военных, вовлеченных в маневры, Минск не раскрывает.
Учения проходят на фоне роста внимания к безопасности восточного фланга НАТО и войны России против Украины.
Беларусь в последние годы регулярно проводит военные маневры вблизи границ стран НАТО, причем в предыдущих учениях часто участвовали российские военнослужащие.
Контекст новости
Ранее диктатор Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к масштабной проверке боевой готовности вооруженных сил, которая может затронуть всю армию и предусматривать мобилизационные меры. "Я уже говорил по-народному: армию надо стряхнуть, пора", - сказал Лукашенко.
Напомним, что 26 августа диктатор РБ поручил провести проверку боевой готовности белорусской армии. Как сообщал госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, одной из причин такого решения в Минске называли визит директора ЦРУ США Джона Рэтклиффа в Москву.