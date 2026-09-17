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Беларусь стянула войска к Сувалкскому коридору: что известно

02:23 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Филипп Бойко
Беларусь стянула войска к Сувалкскому коридору: что известно Фото: белорусская армия (GettyImages)
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В Беларуси начались четырехдневные военные учения вблизи границ с Польшей и Литвой. Маневры проходят на нескольких полигонах, в частности недалеко от стратегически важного Сувалкского коридора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Учения в Беларуси продлятся с 15 по 18 сентября. К ним привлекли подразделения Западного оперативного командования, в том числе механизированные и танковые батальоны.

По данным белорусского Минобороны, военные отрабатывают охрану границы, противодействие диверсионным группам, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.

Где проходят обучение

Практические действия войск происходят на полигоне Гожа в Гродненской области, непосредственно у границы с Литвой. Также военные занимаются на Брестском и Ружанском полигонах, которые расположены примерно в 15 и 60 км от польской границы соответственно.

Часть маневров происходит вблизи Сувалкского коридора – участка польско-литовской границы, имеющей стратегическое значение для НАТО.

Коридор протяженностью около 104 км является единственным сухопутным сообщением стран Балтии с другой территорией НАТО. Он расположен между Беларусью и российской Калининградской областью.

В Минске называют учения оборонными

Белорусское Минобороны заявило, что учения носят "исключительно оборонительный" характер.

В ведомстве также утверждают, что количество военнослужащих и техники не превышает порогов, предусмотренных Венским документом 2011 года, при которых необходимо предварительное уведомление других государств. В то же время точное количество военных, вовлеченных в маневры, Минск не раскрывает.

Учения проходят на фоне роста внимания к безопасности восточного фланга НАТО и войны России против Украины.

Беларусь в последние годы регулярно проводит военные маневры вблизи границ стран НАТО, причем в предыдущих учениях часто участвовали российские военнослужащие.

Контекст новости

Ранее диктатор Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к масштабной проверке боевой готовности вооруженных сил, которая может затронуть всю армию и предусматривать мобилизационные меры. "Я уже говорил по-народному: армию надо стряхнуть, пора", - сказал Лукашенко.

Напомним, что 26 августа диктатор РБ поручил провести проверку боевой готовности белорусской армии. Как сообщал госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, одной из причин такого решения в Минске называли визит директора ЦРУ США Джона Рэтклиффа в Москву.

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