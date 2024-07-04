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Білорусь стала повноправним членом ШОС

Четвер 04 липня 2024 12:10
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Білорусь стала повноправним членом ШОС Ілюстративне зобравження (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 4 липня, Білорусь офіційно стала десятою країною-членом Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Рішення було ухвалено під час саміту в Казахстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Ajansı.

Як відзначив Олександр Лукашенко, ШОС для Білорусі нібито є стратегічною перспективою.

"Насамперед у торговельно-економічній та інвестиційній взаємодії, розвитку транспортно-логістичної, інформаційно-комунікаційної та іншої інфраструктури", - додав він.

Шанхайська організація співробітництва

Основу ШОС було закладено лідерами Росії, Китаю, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану у 1996-му році. Спочатку організація називалась "Шанхайська п'ятірка", втім вона була перейменована у 2001 році після вступу Узбекистану.

Також протягом наступних років до ШОС вступили:

  • Індія;
  • Пакистан;
  • Іран.

Основними цілями організації є:

  • зміцнення взаємної довіри між країнами-членами;
  • розвиток співробітництва з метою підтримання миру, безпеки і стабільності в регіоні;
  • спільна боротьба з тероризмом;
  • розвиток економічного співробітництва;
  • розширення культурної взаємодії.

Також варто додати, що днями, під час саміту ШОС відбулась зустріч лідера Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпіна та диктатора Володимира Путіна.

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