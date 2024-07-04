Білорусь стала повноправним членом ШОС
Сьогодні, 4 липня, Білорусь офіційно стала десятою країною-членом Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Рішення було ухвалено під час саміту в Казахстані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Ajansı.
Як відзначив Олександр Лукашенко, ШОС для Білорусі нібито є стратегічною перспективою.
"Насамперед у торговельно-економічній та інвестиційній взаємодії, розвитку транспортно-логістичної, інформаційно-комунікаційної та іншої інфраструктури", - додав він.
Шанхайська організація співробітництва
Основу ШОС було закладено лідерами Росії, Китаю, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану у 1996-му році. Спочатку організація називалась "Шанхайська п'ятірка", втім вона була перейменована у 2001 році після вступу Узбекистану.
Також протягом наступних років до ШОС вступили:
- Індія;
- Пакистан;
- Іран.
Основними цілями організації є:
- зміцнення взаємної довіри між країнами-членами;
- розвиток співробітництва з метою підтримання миру, безпеки і стабільності в регіоні;
- спільна боротьба з тероризмом;
- розвиток економічного співробітництва;
- розширення культурної взаємодії.
Також варто додати, що днями, під час саміту ШОС відбулась зустріч лідера Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпіна та диктатора Володимира Путіна.
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