Сегодня, 4 июля, Беларусь официально стала десятой страной-членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Решение было принято во время саммита в Казахстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı .

Как отметил Александр Лукашенко, ШОС для Беларуси якобы является стратегической перспективой.

"Прежде всего в торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии, развитии транспортно-логистической, информационно-коммуникационной и другой инфраструктуры", - добавил он.

Шанхайская организация сотрудничества

Основу ШОС было заложено лидерами России, Китая, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в 1996 году. Сначала организация называлась "Шанхайская пятерка", впрочем, она была переименована в 2001 году после вступления Узбекистана.

Также в течение последующих лет в ШОС вступили:

Индия;

Пакистан;

Иран.

Основными целями организации являются:

укрепление взаимного доверия между странами-членами;

развитие сотрудничества с целью поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе;

совместная борьба с терроризмом;

развитие экономического сотрудничества;

расширение культурного взаимодействия.

Также следует добавить, что на днях во время саммита ШОС состоялась встреча лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина и диктатора Владимира Путина.