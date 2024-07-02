Сі Цзіньпін приїхав до Казахстану на саміт глав ШОС, де зустрінеться з Путіним

Глава Китаю Сі Цзіньпін прибув із візитом до Казахстану. Він візьме участь у засіданні Ради глав держав-членів ШОС, де зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

Сі Цзіньпін сьогодні вранці вилетів спеціальним літаком з Пекіна для участі у 24-му засіданні Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва в Астані.

Крім цього, глава Китаю здійснить візити до Казахстану і Таджикистану на запрошення президентів Казахстану Касим-Жомарта Токаєва і Таджикистану Емомалі Рахмона.

У поїздці Сі Цзіньпіна супроводжують член Постійного комітету Політбюро ЦК КПК, начальник Канцелярії ЦК КПК Цай Ці, член Політбюро ЦК КПК, міністр закордонних справ КНР Ван І та інші особи.

Зазначимо, що це другий закордонний візит китайського лідера цього року. У травні Сі Цзіньпін здійснив європейське турне, відвідавши Францію, Сербію та Угорщину.