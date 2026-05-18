Білорусь стає ядерним плацдармом: Україна відреагувала на навчання Мінська і Москви

Порушення ДНЯЗ

У МЗС підкреслили, що спільне відпрацювання ядерних сценаріїв суперечить ключовим положенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Йдеться про заборону передачі контролю над ядерними технологіями державам без ядерного статусу.

Білорусь як елемент ядерної стратегії РФ

У МЗС зазначили, що розміщення тактичної ядерної зброї РФ на території Білорусі біля кордонів НАТО фактично змінює архітектуру регіональної безпеки.

Такий крок, за оцінкою відомства, створює небезпечний прецедент для інших держав.

Можливі наслідки та реакція

У МЗС заявили, що такі дії підривають міжнародне право і посилюють напруженість.

Як відповідь розглядають посилення санкційного тиску на Росію і Білорусь, збільшення підтримки України, а також розширення присутності союзників НАТО на східному фланзі та поглиблення співпраці з Києвом у сфері безпеки.