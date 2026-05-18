Білорусь стає ядерним плацдармом: Україна відреагувала на навчання Мінська і Москви

Розміщення Росією тактичної ядерної зброї на території Білорусі та проведення спільних ядерних навчань формують серйозний виклик існуючій системі глобальної безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію МЗС України.
У МЗС підкреслили, що спільне відпрацювання ядерних сценаріїв суперечить ключовим положенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).
Йдеться про заборону передачі контролю над ядерними технологіями державам без ядерного статусу.
У МЗС зазначили, що розміщення тактичної ядерної зброї РФ на території Білорусі біля кордонів НАТО фактично змінює архітектуру регіональної безпеки.
Такий крок, за оцінкою відомства, створює небезпечний прецедент для інших держав.
У МЗС заявили, що такі дії підривають міжнародне право і посилюють напруженість.
Як відповідь розглядають посилення санкційного тиску на Росію і Білорусь, збільшення підтримки України, а також розширення присутності союзників НАТО на східному фланзі та поглиблення співпраці з Києвом у сфері безпеки.
Зазначимо, що в Білорусі стартували навчання військових підрозділів з відпрацювання питань бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення за участю російської сторони.
Нагадуємо, що ввечері 2 травня з території Білорусі в повітряний простір України зафіксовано проникнення повітряної кулі, яка, за наявними даними, використовується як ретранслятор і може забезпечувати підтримку російських повітряних засобів ураження.