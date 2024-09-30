Білорусь розпочала перевірку боєздатності авіації та ППО

В армії Білорусі з 30 вересня розпочали черговий етап перевірки з'єднань та військових частин. Перевіряється готовність та здатність виконувати завдання військовими частинами та підрозділами ВПС та військ ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міноборони Білорусі у Telegram.

"Заходи перевірки планово нарощуватимуться із задіянням для виконання навчально-бойових завдань усіх полігонів споруджених сил", - йдеться у повідомленні.

Особовому складу, у тому числі військовозобов'язаним, покликаним із запасу, належить виконати весь комплекс заходів щодо підготовки озброєння, військової та спеціальної техніки до застосування, а також вийти у призначені райони.

У військовому відомстві заявили, що під час перевірки заплановано пересування військової техніки. У зв'язку з цим можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Участь Білорусі у війні проти України

Олександр Лукашенко надав свою територію для вторгнення російських військ до України у лютому 2022 року. При цьому білоруська армія не бере участі у війні безпосередньо, постійно проводячи навчання.

Минулого тижня Лукашенко слідом за Володимиром Путіним почав загрожувати Заходу ядерною зброєю.

Ставлення українців до Лукашенка та Білорусі різко погіршилося після початку війни. За даними опитування Центру Разумкова, українці переважно негативно ставляться до шести країн світу. Найгірше українці ставляться до Росії (-93%) та її союзників - Білорусі (-80%), Ірану (-72) та Китаю (-54%).