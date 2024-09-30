ua en ru
Пн, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Білорусь розпочала перевірку боєздатності авіації та ППО

Білорусь, Понеділок 30 вересня 2024 14:00
UA EN RU
Білорусь розпочала перевірку боєздатності авіації та ППО Фото: Білорусь розпочала військові навчання (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В армії Білорусі з 30 вересня розпочали черговий етап перевірки з'єднань та військових частин. Перевіряється готовність та здатність виконувати завдання військовими частинами та підрозділами ВПС та військ ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міноборони Білорусі у Telegram.

"Заходи перевірки планово нарощуватимуться із задіянням для виконання навчально-бойових завдань усіх полігонів споруджених сил", - йдеться у повідомленні.

Особовому складу, у тому числі військовозобов'язаним, покликаним із запасу, належить виконати весь комплекс заходів щодо підготовки озброєння, військової та спеціальної техніки до застосування, а також вийти у призначені райони.

У військовому відомстві заявили, що під час перевірки заплановано пересування військової техніки. У зв'язку з цим можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Участь Білорусі у війні проти України

Олександр Лукашенко надав свою територію для вторгнення російських військ до України у лютому 2022 року. При цьому білоруська армія не бере участі у війні безпосередньо, постійно проводячи навчання.

Минулого тижня Лукашенко слідом за Володимиром Путіним почав загрожувати Заходу ядерною зброєю.

Ставлення українців до Лукашенка та Білорусі різко погіршилося після початку війни. За даними опитування Центру Разумкова, українці переважно негативно ставляться до шести країн світу. Найгірше українці ставляться до Росії (-93%) та її союзників - Білорусі (-80%), Ірану (-72) та Китаю (-54%).

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко Білорусь
NEWS
Чому Україну накрила пилова буря та коли ситуація покращиться
Чому Україну накрила пилова буря та коли ситуація покращиться
DAILY
Штурми та бої під Покровськом. Як 110-та ОМБр стримує наступ росіян на місто
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Штурми та бої під Покровськом. Як 110-та ОМБр стримує наступ росіян на місто