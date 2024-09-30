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Беларусь начала проверку боеспособности авиации и ПВО

Беларусь, Понедельник 30 сентября 2024 14:00
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Беларусь начала проверку боеспособности авиации и ПВО Фото: Беларусь начала военные учения (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В армии Беларуси с 30 сентября начали очередной этап проверки соединений и воинских частей. Проверяется готовность и способности выполнять задачи воинскими частями и подразделениями ВВС и войск ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на минобороны Беларуси в Telegram.

"Мероприятия проверки будут планово наращиваться с задействованием для выполнения учебно-боевых задач всех полигонов сооруженных сил", - говорится в сообщении.

Личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, а также выйти в назначенные районы.

В военном ведомстве заявили, что при проверке запланировано передвижение военной техники. В связи с этим возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.

Участие Беларуси в войне против Украины

Александр Лукашенко предоставил свою территорию для вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года. При этом белорусская армия не участвует в войне напрямую, постоянно проводя учения.

На прошлой неделе Лукашенко вслед за Владимиром Путиным начал угрожать Западу ядерным оружием.

Отношение украинцев к Лукашенко и Беларуси резко ухудшилось после начала войны. По данным опроса Центра Разумкова, украинцы преимущественно негативно относятся к шести странам мира. Хуже всего украинцы относятся к России (-93%) и ее союзникам - Беларуси (-80%), Ирану (-72) и Китаю (-54%).

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