Білорусь раптово розпочала перевірку бойової готовності, - ЗМІ

У Білорусі, за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, розпочато перевірку бойової готовності Збройних Сил країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " БелТА ".

Зазначається, що особовому складу однієї з військових частин Білорусі належить виконати комплекс заходів із підготовки техніки та озброєння до виконання навчально-бойових завдань.

Після прибуття на полігон, підрозділи проведуть заходи з інженерного обладнання, маскування, охорони та оборони, а також виконуватимуть контрольні стрільби зі штатного озброєння.

"Для створення обстановки, наближеної до бойової, з урахуванням досвіду сучасних військових конфліктів сплановано задіяння як ударних, так і розвідувальних БПЛА, а також авіації", - додає "БелТА".

Роль Білорусі у війні проти України

На початку повномасштабної війни територія Білорусі використовувалася для розміщення російських військ та здійснення атак на північні регіони України, включаючи Київську область.

Крім того, Білорусь надавала матеріально-технічну допомогу, зокрема, через підприємства військово-промислового комплексу (ВПК), які задовольняли потреби російської армії.

У січні 2024-го Міністерство оборони Білорусі заявило про відправку військових на навчання до Росії, щоб перейняти досвід загарбників у війні проти України.