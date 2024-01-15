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Білоруських військових відправили до РФ переймати досвід окупантів у війні проти України

Понеділок 15 січня 2024 12:15
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Білоруських військових відправили до РФ переймати досвід окупантів у війні проти України Фото: білоруські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Білоруські військової пройдуть навчання на території Росії, щоб перейняти досвід загарбників у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони Білорусі.

"У ході занять акцент буде зроблено на досвід, набутий Збройними силами Росії під час проведення спеціальної військової операції", - повідомили у білоруському Міноборони.

Там зазначили, що після завершення навчання "білоруські військові як інструктори з найскладніших предметів бойової підготовки передаватимуть отриманий досвід підрозділам Збройних сил Республіки Білорусь".

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Нагадаємо, Білорусь допомагає Росії у війні проти України. Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території.

Також росіяни використовували Білорусь для завдання ракетних ударів по нашій країні.

Окрім того, варто зазначити, що так звані російсько-білоруські навчання дозволяють Москві утримувати у Білорусі свої війська.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що українські військові пильнують кордон з Білоруссю та у разі загрози готові оперативно реагувати.

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