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Білорусь проводить навчання біля кордону: у ДПСУ відповіли чи становить це загрозу Україні

Фото: Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України (facebook.com)
Автор: Наталія Кава

Білорусь буде проводити військові навчання неподалік кордону з Україною. Однак вони не становлять загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України.

Демченко нагадав, що Білорусь анонсувала проведення навчань, і вони будуть тривати до кінця січня. За його словами, ці навчання не становлять загрози Україні.

"Білорусь, окрім того, що проводить постійно на своїй території різного роду навчання, а ми памʼятаємо також і попередні роки, коли такі навчання відбувалися і з підрозділами армії Росії, додам що на цей момент російських військ, ударного угрупування в достатній кількості на території Білорусі немає, бо країна-терористка поступово виводила їх на свою територію, а в рамках ротації нових не завела. Тому зараз продовжує нагнітати ситуацію саме Білорусь, підігруючи Росії", - пояснив Демченко.

Демченко зауважив, що присутності російських військ під час військових навчань у Білорусі не відмічається, як і не відмічається проведення навчань у безпосередній близькості до українського кордону.

"Присутність російських військ ми там не відмічаємо, і це навчання з підрозділами територіальної оборони, резервістів планували долучити. Але фактично їх у безпосередній близькості до нашого кордону немає. Я навіть не впевнений, що буде залучатися якась техніка для цих навчань. Це демонстрація Білоруссю, що вони посилюють свою обороноздатність, оскільки загрозу несе для них саме Україна. І таку риторику вони будуть підтримувати і далі", - Демченко

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Нещодавно ми писали про те, що Білорусь нарощує військову присутність у прикордонні з Україною.  Однак, за даними ЦПД, загрози вторгнення регулярних військ Білорусі зі своєї території в Україну немає. ЗСУ контролюють ситуацію на кордоні.

Також ми повідомляли, що Білорусь проведе військові збори неподалік кордону з Україною. Вони триватимуть до 31 січня.

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