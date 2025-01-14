Беларусь проводит учения у границы: в ГПСУ ответили представляет ли это угрозу Украине

Демченко напомнил, что Беларусь анонсировала проведение учений, и они будут продолжаться до конца января. По его словам, эти учения не представляют угрозы Украине.

"Беларусь, кроме того, что проводит постоянно на своей территории разного рода учения, а мы помним также и предыдущие годы, когда такие учения проходили и с подразделениями армии России, добавлю что на данный момент российских войск, ударной группировки в достаточном количестве на территории Беларуси нет, потому что страна-террористка постепенно выводила их на свою территорию, а в рамках ротации новых не завела. Поэтому сейчас продолжает нагнетать ситуацию именно Беларусь, подыгрывая России", - пояснил Демченко.

Демченко отметил, что присутствия российских войск во время военных учений в Беларуси не отмечается, как и не отмечается проведения учений в непосредственной близости к украинской границе.

"Присутствие российских войск мы там не отмечаем, и это учения с подразделениями территориальной обороны, резервистов планировали привлечь. Но фактически их в непосредственной близости к нашей границе нет. Я даже не уверен, что будет привлекаться какая-то техника для этих учений. Это демонстрация Беларусью, что они усиливают свою обороноспособность, поскольку угрозу несет для них именно Украина. И такую риторику они будут поддерживать и дальше", - Демченко

Ситуация на границе с Беларусью

Недавно мы писали о том, что Беларусь наращивает военное присутствие в приграничье с Украиной. Однако, по данным ЦПИ, угрозы вторжения регулярных войск Беларуси со своей территории в Украину нет. ВСУ контролируют ситуацию на границе.