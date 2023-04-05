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Білорусь проведе навчання на кордоні з Польщею

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Білорусь, Середа 05 квітня 2023 14:05
Білорусь проведе навчання на кордоні з Польщею Ілюстративне фото: Білорусь проведе навчання на кордоні з Польщею (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Білорусь з 5 по 7 квітня проведе тактичні навчання на полігоні "Брестський", який знаходиться неподалік кордону з Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Білорусі.

У навчаннях братиме участь один із підрозділів зенітного ракетного полку ВПС та війська ППО.

У рамках навчання командування дивізіону ухвалить рішення про переміщення та здійснення маршу до нового позиційного району, розгорне дивізіон у бойові порядки та заступить на бойове чергування.

Завдання вирішуватимуть в умовах постійних активних радіоелектронних перешкод, впливу диверсійно-розвідувальних груп та застосування безпілотників.

Нагадаємо, на білоруських полігонах проходять підготовку понад чотири тисячі російських солдатів.

Крім того, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що країна передала Білорусі ракетний комплекс "Іскандер-М", який може нести ядерні ракети.

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