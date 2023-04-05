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Беларусь проведет учения на границе с Польшей

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Беларусь, Среда 05 апреля 2023 14:05
Беларусь проведет учения на границе с Польшей Иллюстративное фото: Беларусь проведет учения на границе с Польшей(Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Беларусь с 5 по 7 апреля проведет тактические учения на полигоне "Брестский", который находится неподалеку от границы с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси.

В учениях будет принимать участие одно из подразделений зенитного ракетного полка ВВС и войска ПВО.

В рамках учения командование дивизиона примет решение о перемещение и совершении марша в новый позиционный район, развернет дивизион в боевые порядки и заступит на боевое дежурство.

Задачи будут решать в условиях постоянных активных радио-электронных помех, воздействия диверсионно-разведывательных групп и применения беспилотников.

Напомним, на белорусских полигонах проходят подготовку более четырех тысяч российских солдат.

Кроме того, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что страна передала Беларуси ракетный комплекс "Искандер-М", который может нести ядерные ракеты.

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