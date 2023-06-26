Білорусь продовжила заборону на польоти біля України ще на три місяці. Загроза ударів залишається

"Дію зони обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден (включаючи БПЛА) на висотах від 0 до 19 800 метрів на півдні Білорусі продовжено згідно з NOTAMN O0403/23 з 1 липня до 1 жовтня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що це обмеження не поширюється на авіацію ЗС РБ та Держприкордонкомітету РБ, а також авіацію МНС РБ, яка використовується при гасінні пожеж. Територія зони обмеження не змінилася.

Заборона на польоти біля України

Заборона на польоти над південною частиною Білорусі була введена 24 лютого минулого року з початком російського вторгнення в Україну. Саме з півдня Білорусі і відбуваються запуски ракет територією України. З початку війни з території Білорусі по українських містах було запущено не менше 721 ракети.

"Останній ракетний запуск по території України з повітряного простору РБ було зафіксовано 6 жовтня 2022 року", - додають у моніторинговій групі, зазначаючи, що таким чином загроза ракетного обстрілу території України з повітряного простору Білорусі зберігається як мінімум ще на три місяці.