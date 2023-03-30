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Загроза ракетних атак. Білорусь продовжила заборону на польоти біля України

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Мінськ, Четвер 30 березня 2023 13:48
Загроза ракетних атак. Білорусь продовжила заборону на польоти біля України Фото: Білорусь обмежила польоти біля кордону з Україною (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Білорусь продовжила обмеження на польоти біля України ще на три місяці. Це свідчить, що загроза ракетних ударів по Україні з боку Білорусі зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що керівництво Білорусі заборонило цивільній авіації та навіть дронам підійматися у небо на півдні країни. Літати біля кордонів з Україною дозволено лише військовим літакам та гелікоптерам, а також авіації МНС, яку використовують для гасіння пожеж.

Заборону на польоти продовжили ще щонайменша на три місяці, до 1 липня 2023 року.

Варто зазначити, що обмеження для авіації ввели у день повномасштабного вторгнення РФ в Україну - 24 лютого 2022 року. Саме з півдня Білорусі відбуваються запуски ракет по території України.

Моніторингова група зазначає, що з початку повномасштабної війни з території Білорусі по Україні було запущено не менше 720 ракет.

Нагадаємо, за даними "Беларускі Гаюн", росіяни могли відправити до Білорусі нову партію ракет для ЗРК 300/400.

Також варто зазначити, що неподалік від кордону з Україною у Білорусі розмістили новий ракетний полк, який озброїли російськими ЗРК С-400.

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