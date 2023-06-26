Беларусь продлила запрет на полеты возле Украины еще на три месяца. Угроза ударов остается

"Действие зоны ограничения для полётов всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге Беларуси продлено согласно NOTAMN O0403/23 с 1 июля до 1 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что данное ограничение не распространяется на авиацию ВС РБ и Госпогранкомитета РБ, а также на авиацию МЧС РБ, которая используется при тушении пожаров. Территория зоны ограничения не изменилась.

Запрет на полеты возле Украины

Запрет на полеты над южной частью Беларуси был введён 24 февраля прошлого года с началом российского вторжения в Украину. Именно с юга Беларуси и происходят запуски ракет по территории Украины. С начала войны с территории Беларуси по украинским городам было запущено не меньше 721 ракеты.

"Последний ракетный запуск по территории Украины из воздушного пространства РБ был зафиксирован 6 октября 2022 года", - добавляют в мониторинговой группе, отмечая, что таким образом, угроза ракетных обстрелов территории Украины из воздушного пространства Беларуси сохраняется как минимум еще на три месяца.

Напомним, что последний раз Беларусь продлевала подобный запрет на полеты в марте 2023 года до 1 июля.