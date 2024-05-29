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Білорусь призупинила дію Договору про звичайні збройні сили Європи

Україна, Середа 29 травня 2024 08:46
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Білорусь призупинила дію Договору про звичайні збройні сили Європи фото: Білорусь підписала закон про призупинення дії Договору про звичайні збройні сили Європи (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Білоруський автократ Олександр Лукашенко підписав закон про призупинення дії Договору про звичайні збройні сили в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ національного правового порталу Республіки Білорусь.

"Призупинити дію Договору про звичайні збройні сили в Європі від 19 листопада 1990 року", - йдеться в законі від 24 травня, оприлюдненому сьогодні.

Варто зауважити, що даний договір був ратифікований Білоруссю і набув чинності 1992 року.

Мета договору

Договір передбачає обмеження сумарних рівнів звичайних озброєнь і техніки за п'ятьма основними категоріями:

  • танки;
  • бойові броньовані машини;
  • артилерія;
  • ударні гелікоптери;
  • бойові літаки.

Крім того, документ також регулює механізми перевірки дотримання зобов'язань включно з обміном інформацією та проведенням інспекцій.

З метою перевірки дотримання положень Договору держави-учасниці були зобов'язані повідомляти та обмінюватися інформацією про стан свого озброєння.

Країни Європи виходять з ДЗЗСЄ

Нагадаємо, що Польща 29 березня остаточно призупинила свою участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі.

Слідом за Польщею 12 квітня з Договору про звичайні збройні сили Європи вийшла і Молдова.

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