Польща остаточно призупинила участь у договорі про звичайні збройні сили в Європі

Польща сьогодні, 29 березня, остаточно призупинила свою участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента Польщі Анджея Дуди .

Для чого був потрібен договір

У пояснювальній записці зазначено, що метою договору було скорочення наявних звичайних наступальних озброєнь, які мали у своєму розпорядженні держави-члени НАТО і колишні країни Варшавського договору на момент його укладення, а потім підтримання їх на заданому рівні.

Зобов'язання стосуються п'яти категорій звичайних збройних сил: бойових танків, бойових броньованих машин, артилерії, бойових літаків і ударних вертольотів.

Договір визначає максимально допустиму стелю кількості зброї, якою володіють держави-учасниці.

З метою перевірки дотримання положень Договору держави-учасниці були зобов'язані повідомляти та обмінюватися інформацією про стан свого озброєння.

Чому Польща вирішила призупинити участь

В обґрунтуванні було зазначено, що дії РФ спрямовані на дестабілізацію миру і безпеки в Європі, насамперед своєю повномасштабною агресією проти України.

Тому призупинення застосування договору необхідне з міркувань безпеки та оборони, а також інтересів зовнішньої політики Республіки Польща.

"Призупинення дії Договору означатиме, що Республіка Польща, як і інші держави, які вирішили це зробити, формально залишаючись стороною цієї угоди, не буде зобов'язана виконувати її положення", - йдеться в тексті.

Призупинення має бути здійснене на невизначений термін. Закон набуває чинності наступного дня після його опублікування.

Вихід РФ із договору про звичайні збройні сили в Європі