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Беларусь приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах Европы

Украина, Среда 29 мая 2024 08:46
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Беларусь приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах Европы фото: Беларусь подписала закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах Европы (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Белорусский автократ Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ Национального правового портала Республики Беларусь.

"Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года", - говорится в законе от 24 мая, обнародованном сегодня.

Следует отметить, что данный договор был ратифицирован Беларусью и вступил в силу в 1992 году.

Цель договора

Договор предусматривает ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти основным категориям:

  • танки;
  • боевые бронированные машины;
  • артиллерия;
  • ударные вертолеты;
  • боевые самолеты.

Кроме того, документ также регулирует механизмы проверки соблюдения обязательств, включая обмен информацией и проведением инспекций.

В целях проверки соблюдения положений Договора государства-участники обязаны были сообщать и обмениваться информацией о состоянии своего вооружения.

Страны Европы выходят из ДОВСЕ

Напомним, что Польша 29 марта окончательно приостановила свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе.

Вслед за Польшей 12 апреля из Договора об обычных вооруженных силах Европы вышла и Молдова.

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