Беларусь приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах Европы
Белорусский автократ Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ Национального правового портала Республики Беларусь.
"Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года", - говорится в законе от 24 мая, обнародованном сегодня.
Следует отметить, что данный договор был ратифицирован Беларусью и вступил в силу в 1992 году.
Цель договора
Договор предусматривает ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти основным категориям:
- танки;
- боевые бронированные машины;
- артиллерия;
- ударные вертолеты;
- боевые самолеты.
Кроме того, документ также регулирует механизмы проверки соблюдения обязательств, включая обмен информацией и проведением инспекций.
В целях проверки соблюдения положений Договора государства-участники обязаны были сообщать и обмениваться информацией о состоянии своего вооружения.
Страны Европы выходят из ДОВСЕ
Напомним, что Польша 29 марта окончательно приостановила свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе.
Вслед за Польшей 12 апреля из Договора об обычных вооруженных силах Европы вышла и Молдова.
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