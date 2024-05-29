Беларусь приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах Европы

Белорусский автократ Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ Национального правового портала Республики Беларусь.

"Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года", - говорится в законе от 24 мая, обнародованном сегодня.

Следует отметить, что данный договор был ратифицирован Беларусью и вступил в силу в 1992 году.

Цель договора

Договор предусматривает ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти основным категориям:

танки;

боевые бронированные машины;

артиллерия;

ударные вертолеты;

боевые самолеты.

Кроме того, документ также регулирует механизмы проверки соблюдения обязательств, включая обмен информацией и проведением инспекций.

В целях проверки соблюдения положений Договора государства-участники обязаны были сообщать и обмениваться информацией о состоянии своего вооружения.