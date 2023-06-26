У Білорусь прилітав російський "Руслан". Раніше на ньому доставляли ракетні комплекси

Як повідомляється, у неділю, 25 червня, о 15:12 у Національному аеропорту "Мінськ" приземлився транспортний Ан-124 "Руслан" ВКС РФ. Борт прямував з Ульяновська.

У Білорусі літак пробув майже добу. О 13:03 26 червня борт вилетів назад до РФ і приземлився в аеропорту "Внуково" о 14:15.

З якою метою "Руслан" прилітав до Білорусі поки невідомо.

Варто зазначити, що раніше на таких літаках привозили до Білорусі партію тактичних ракетних комплексів "Точка-У", ракети для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" та інші боєприпаси. Однак тоді Ан-124 прилітали на військові аеродроми.

У моніторинговій групі додали, що в Національному аеропорту "Мінськ", куди прилітав цей літак, є авіаремонтний завод, куди він міг привезти якісь запчастини або щось із військових потреб.

Фото: російський літак Ан-124 "Руслан" прилітав в Білорусь з Ульяновська ("Беларускі Гаюн")

Роль Білорусі у війні РФ проти України

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країна окупант використовувала територію Білорусі для завдання ударів по нашій землі. В Білорусі тривають навчання та ротація російських військових, а також зберігається їхня техніка та озброєння.

В середині травня Росія поновила перекидання ешелонів військових з Білорусі на передову. Ще пізніше ворог перекинув на авіаційну базу під Мінськ десять одиниць винищувачів.

Окрім того, в кінці травня цього року голови Міністерств оборони РФ та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Згідно з ним, РФ передасть Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.