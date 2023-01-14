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В Білорусь прибули ще два ешелони з технікою і солдатами РФ, - Гаюн

Фото: в Білорусь прибули ще два ешелони з технікою і солдатами РФ (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В Білорусь прибуло два ешелони російської військової техніки. На деяких машинах є помітка в вигляді літери "Z".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву моніторингової групи білоруський Гаюн в Telegram.

8 та 9 січня зі станції Кантемування Воронезької облості було відправлено два ешелони техніки до Білорусі.

Перший прибув на залізничну станцію Слонім Гродненської області 11 січня та налічував 43 вагони з яких: 1 пасажирський, на ньому приблизно 50 осіб, також було 42 вагони-платформи.

Серед техніки в ешелоні прибуло 2 бензовози Урал, 2 БТРи, 6 вантажівок (Урал і КамАЗ, деякі - КУНГи), і 1 причіп - генератор, 1 автокран КамАЗ, 2 бензовози МАЗ та 1 УАЗ Патріот. На деяких машинах був знак "Z".

Наступного дня, 12 січня о 08:00, на станцію Слонім із Кантемування прибув ще один ешелон з РФ, він налічував уже 52 вагони: 3 пасажирські, за інформацією Гаюна приблизно 150 осіб та 49 вагонів-платформ.

Загалом за даними моніторингової групи до Білорусі прибуло:

  • Техніка - не менше 91 одиниці;
  • Особистий склад - приблизно 200 осіб.

Нагадаємо, 11 січня, з Білорусі до Росії вирушив ешелон із навченими на білоруських полігонах мобілізованими російськими військовими.

Раніше ми писали, що 8 січня РФ перекинула до Білорусі ще один ешелон з технікою.

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