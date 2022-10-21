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Білорусь у повному обсязі бере участь у війні. Потрібно посилити санкції, - Науседа

Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Литви Гітанас Науседа впевнений, що дії Росії та Білорусі доводять участь Мінська у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Бачимо рухи в Білорусі, які доводять, що частина мобілізованих військових направляють або збираються їх послати воювати в Україну через територію Білорусі. Це очевидні докази, що Білорусь у повному обсязі бере участь у цій війні. Тобто стає відповідальною так само, як і Росія за наслідки цієї війни", - наголосив литовський лідер.

Науседа додав, що Кремль формує у Білорусі спільні групи російської та білоруської армій. У Республіку перекидаються як військові, а й військова амуніція.

З урахуванням активного включення Білорусі у військові дії, Науседа знову закликав до посилення санкцій щодо режимів Кремля та Мінська.

"Я думаю, що ті санкції, які ми застосували, вже дають результат і в Росії значно менші можливості фінансувати цю війну. Однак для того, щоб повністю перегородити і бажання, і можливості продовжувати здійснювати широкомасштабні операції в Україні, ми маємо перейти до дев'ятого пакету санкцій", - підкреслив він.

Нагадаємо, вчора в Генштабі ЗСУ заявили про можливе вторгнення окупантів з Білорусі. Однак, за даними українських військових, метою може бути не Київ.

Там також наголосили, що ситуація на півночі постійно відстежується і ЗСУ готові до адекватної відповіді у разі можливого наступу.

Фахівці ISW, у свою чергу, вважають, що ризик російського наступу з території Білорусі на північ України залишається низьким, незважаючи на попередження Генштабу ЗСУ.

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