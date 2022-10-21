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Беларусь в полном объеме участвует в войне. Нужно усилить санкции, - Науседа

Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Литвы Гитанас Науседа уверен, что действия России и Беларуси доказывают участие Минска в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Видим движения в Беларуси, которые доказывают, что часть мобилизованных военных направляют или собираются их послать воевать в Украину через территорию Беларуси. Это очевидные доказательства, что Беларусь в полном объеме участвует в этой войне. То есть, становится ответственной точно так же, как и Россия за последствия этой войны", - отметил литовский лидер.

Науседа добавил, что Кремль формирует в Беларуси совместные группы российской и белорусской армий. В Республику перебрасываются не только военные, но и военная амуниция.

С учетом активного включения Беларуси в военные действия, Науседа вновь призвал к ужесточению санкций в отношении режимов Кремля и Минска.

"Я думаю, что те санкции, которые мы применили, уже дают результат и у России значительно меньшие возможности финансировать эту войну. Однако для того, чтобы полностью преградить и желание, и возможности продолжать осуществлять широкомасштабные операции на Украине, мы должны перейти к девятому пакету санкций", - подчеркнул он.

Напомним, вчера в Генштабе ВСУ заявили о возможном вторжении оккупантов с Беларуси. Однако, по данным украинских военных, целью может быть не Киев.

Там также подчекрнули, что ситуация на севере постоянно отслеживается и ВСУ готовы к адекватному ответу в случае возможного наступления.

Специалисты ISW, в свою чередь, считают, что риск российского наступления с территории Беларуси на север Украины остается низким, несмотря на предупреждение Генштаба ВСУ.

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