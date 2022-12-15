Білорусь повертає військових від кордону з Україною назад на базу
У Білорусі 38 десантно-штурмова бригада, яка брала участь у "раптовій перевірці" бойової готовності, повертається назад на місце постійної дислокації. До цього її перекидали до кордону з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони РБ та моніторингову групу "Баларускі Гаюн".
"Військовослужбовці 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади в рамках раптової перевірки бойової готовності Збройних Сил здійснюють марш із району виконання завдань до пункту постійної дислокації", - йдеться в заяві Міноборони.
Фото: Білорусь повертає військових від кордону з Україною назад на базу (t.me/modmilby)
Тим часом в групі "Беларускі Гаюн" також повідомляють про повернення білоруських військових 38 десантно-штурмової бригади назад на базу.
"Як ми й припускали, підрозділи 7 окремого танкового батальйону (мінімум 20 танків Т-72Б) 11 окремої механізованої бригади (7 відб 11 омбр) вдень 14 грудня форсували річку Неман", - додають спостерігачі.
Там допустили, що 7 отб 11 омбр найімовірніше вже прибув "своїм ходом" на полігон "Гозький" у Гродненському районі, і розпочав виконання навчально-бойових завдань.
Крім того, вчора ввечері в Борисівському районі, неподалік переправи через річку Березина, була помічена колона, що складається з близько 20 БМП-2 19 окремої механізованої бригади (19 омбр).
"Відповідно, до раптової перевірки було залучено щонайменше дві мотострілкові роти зі складу 19 омбр. Як ми й припускали, колона прямувала до 227 загальновійськового полігону "Борисовський", - додають спостерігачі.
Нагадаємо, що 13 грудня за дорученням білоруського диктатора Олександра Лукашенка армія РБ почала раптову перевірку бойової готовності.
Втім, в ДПСУ зазначають, що попри це ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається контрольованою і для України, яка постійно укріплює свої рубежі, нічого не змінює.
Тим часом Генштаб оцінює ймовірність повторного нападу з території Білорусі як низьку, але й не виключає підготовку диктатора Олександра Лукашенка до війни проти України.
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