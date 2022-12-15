В Беларуси 38 десантно-штурмовая бригада, участвовавшая в "внезапной проверке" боевой готовности, возвращается обратно на место постоянной дислокации. До этого ее перебрасывали в границу с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны РБ и мониторинговую группу "Баларускі Гаюн".

"Военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в рамках внезапной проверки боевой готовности Вооруженных Сил совершают марш из района выполнения задач в пункт постоянной дислокации", - говорится в заявлении Минобороны.

Фото: Беларусь возвращает военных от границы с Украиной обратно на базу (t.me/modmilby)

Между тем, в группе "Белорусские Гаюн" также сообщают о возвращении белорусских военных 38 десантно-штурмовой бригады обратно на базу.

"Как мы предполагали, подразделения 7 отдельного танкового батальона (минимум 20 танков Т-72Б) 11 отдельной механизированной бригады (7 отб 11 омбр) днем 14 декабря форсировали реку Неман", - добавляют наблюдатели.

Там допустили, что 7 отб 11 омбр вероятнее всего уже прибыл "своим ходом" на полигон "Гожский" в Гродненском районе и приступил к выполнению учебно-боевых задач.

Кроме того, вчера вечером в Борисовском районе, недалеко от переправы через реку Березина, была замечена колонна, состоящая из около 20 БМП-2 19 отдельной механизированной бригады (19 омбр).

"Соответственно, к внезапной проверке были привлечены по меньшей мере две мотострелковые роты из состава 19 омбр. Как мы предполагали, колонна направлялась к 227 общевойсковому полигону "Борисовский", - добавляют наблюдатели.