Білорусь постачає Росії шасі для ЗРГК "Панцир", - розслідування

Використання нових платформ покликане вирішити хронічні проблеми російських систем на базі КамАЗів, такі як низька прохідність та схильність до перекидання. Мінський завод колісних тягачів (МЗКТ) мав поставити Росії 18 одиниць шасі моделі МЗКТ-7930-312.

Нова платформа має броньовану кабіну, розділення лобового скла на дві частини замість трьох, та низку інших важливих відмінностей. Одна з головних - це покращена стабілізація: КамАЗи часто перекидалися через високий центр ваги бойового модуля.

"Окремо варто звернути увагу, що згідно з документами для інтеграції на шасі МЗКТ проходив саме бойовий модуль (БМ) 72В6.00.00.000-08. Індекс 72В6 вказує на те, що йдеться саме про модифікацію "Панцир-С1" для потреб ЗС РФ, а не експортні версії чи модернізовану версію "Панцир-С2", - зазначає видання.

Ймовірно, частина контракту вже виконана і техніка задіяна у війні проти України. Зокрема, уражений у Маріуполі комплекс "Панцир-С1" мав характерний силует шасі МЗКТ. Раніше його помилково ідентифікували як брянське шасі (БАЗ) через нетипову для російських версій броньовану кабіну.

Цікаво, що свого часу шасі МЗКТ Росія розглядала для іншого контракту. Мова йшла про постачання ЗРГК "Панцир" для ОАЕ.

У результаті вирішили, що всі ЗРГК "Панцир-С1" для ОАЕ постачатимуть на колісній платформі 8×8 компанії MAN - MAN-SX45", - додало видання.