RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Беларусь поставляет России шасси для ЗРГК "Панцирь", - расследование

23:20 05.04.2026 Вс
2 мин
Новая платформа имеет ряд преимуществ по сравнению с российским КамАЗом, который использовали россияне ранее
aimg Антон Корж
Иллюстративное фото: ЗРГК "Панцирь" на шасси MAN-SX45 для ОАЭ (Милитарный)

Беларусь с 2024 года начала поставки специализированных шасси МЗКТ для новой версии российских зенитных пушечно-ракетных комплексов (ЗГРК) "Панцирь-С1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Милитарный" и расследование BelPol.

Использование новых платформ призвано решить хронические проблемы российских систем на базе КамАЗов, такие как низкая проходимость и склонность к опрокидыванию. Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) должен был поставить России 18 единиц шасси модели МЗКТ-7930-312.

Новая платформа имеет бронированную кабину, разделение лобового стекла на две части вместо трех, и ряд других важных отличий. Одно из главных - это улучшенная стабилизация: КамАЗы часто опрокидывались из-за высокого центра тяжести боевого модуля.

"Отдельно стоит обратить внимание, что согласно документам для интеграции на шасси МЗКТ проходил именно боевой модуль (БМ) 72В6.00.00.000-08. Индекс 72В6 указывает на то, что речь идет именно о модификации "Панцирь-С1" для нужд ВС РФ, а не экспортные версии или модернизированную версию "Панцирь-С2", - отмечает издание.

Вероятно, часть контракта уже выполнена и техника задействована в войне против Украины. В частности, пораженный в Мариуполе комплекс "Панцирь-С1" имел характерный силуэт шасси МЗКТ. Ранее его ошибочно идентифицировали как брянское шасси (БАЗ) из-за нетипичной для российских версий бронированной кабины.

Интересно, что в свое время шасси МЗКТ Россия рассматривала для другого контракта. Речь шла о поставке ЗРГК "Панцирь" для ОАЭ.

В результате решили, что все ЗРГК "Панцирь-С1" для ОАЭ будут поставляться на колесной платформе 8×8 компании MAN - MAN-SX45", - добавило издание.

Фото: BelPol

Напомним, что спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины в 2025 году дальнобойными ударами вдвое сократили количество российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

В целом последние несколько месяцев украинские военные усиленно выбивают российские системы ПВО. Так, 4 апреля Силы обороны нанесли серии прицельных ударов по объектам противовоздушной обороны врага, уничтожив редкую станцию радиолокации комплекса С-400 в Крыму и зенитные системы на востоке.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
