Білорусь попередила Польщу про "загрозу теракту": Варшава почала розслідування

Позиція Варшави

Очільник польської дипломатії підтвердив, що дипломати з Мінська передали застереження тимчасовому повіреному у справах Польщі Кшиштофу Ожанні. Польська сторона поставилася до цього сигналу з усією серйозністю.

"Ми серйозно ставимося до кожного попередження про тероризм і перевіряємо його. Це справа приблизно дванадцяти годин тому, яку ми досі розслідуємо", - наголосив Сікорський.

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Яцек Добжинський підкреслив, що правоохоронці вживають всіх необхідних заходів, проте з міркувань безпеки деталі роботи спецслужб зараз не розголошуються.

У чому переконує Мінськ

За версією білоруського МЗС, напад нібито готує чоловік, який раніше був засуджений у Білорусі за кількома кримінальними статтями, а нещодавно втратив дозвіл на проживання та додатковий захист у Польщі.

Білоруські силовики стверджують, що мотивом є помста активістці, яка, на думку зловмисника, "доклала недостатньо зусиль" для збереження його офіційного статусу.

Головною ціллю потенційної атаки нібито є неповнолітні діти діячки.

Прихований мотив Мінська

Аналітики зазначають, що формулювання про "кримінальні статті" в Білорусі часто використовують для переслідування політичних опонентів режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Не виключено, що передачею подібної інформації білоруська влада намагається змістити увагу польської розвідки на представників білоруської опозиції, які знайшли прихисток у Варшаві.